Pfarrer Anupras Gauronskas war Ansprechpartner der Königsberghilfe Osnabrück/Emsland. Foto: Königsberghilfe Zum Tode von Anupras Gauronskas Kirchenbauer und Partner der Königsberghilfe Osnabrück/Emsland Von Martin Schmitz | 23.11.2022, 10:38 Uhr

In der Nacht zu Dienstag verstarb in Vieksniai in Litauen im Alter von 84 Jahren Anupras Gauronskas. Die Nachricht von einem Tod macht auch viele Menschen in Alfhausen und Schwagstorf betroffen. Der ungewöhnliche Priester war nämlich Partner der Königsberghilfe aus dem Osnabrücker Land und dem Emsland.