Der Thuiner Chefarzt Bernd Schmitz wird in Zukunft zusätzlich auch in der orthopädischen Praxis im regionalen Gesundheitszentrum Ankum tätig sein. Foto: Elisabeth-Krankenhaus Thuine/Nina Strakeljahn up-down up-down Nach Weggang von Mumme Schüller Thuiner Chefarzt Bernd Schmitz übernimmt auch die Orthopädie in Ankum Von Nina Strakeljahn | 04.02.2023, 09:39 Uhr

Die ersten Personalien für das regionale Gesundheitszentrum in Ankum stehen fest: Der Thuiner Chefarzt Bernd Schmitz tritt die Nachfolge von Mumme Schüller an. Die Planungen der Niels-Stensen-Kliniken nehmen damit weiter Gestalt an.