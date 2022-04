Mit dem Teddy geht alles leichter. FOTO: Alexandra Lüders Teddyzahnklinik eröffnet am 1. März Das Kuscheltier im Behandlungsstuhl Von Alexandra Lüders | 24.02.2011, 13:58 Uhr

Am 1. März fällt der Startschuss für die „Teddyzahnklinik“ in Bernhard Groneicks Zahnarztpraxis in Sie soll jeden ersten Mittwoch im Monat von 14,30 bis 16 Uhr für Kinder im Kindergarten und Vorschulalter stattfinden. Die spielerische „Behandlung“ ihrer Kuscheltiere soll helfen, den Kindern die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen. Diese Idee brachte Groneicks Tochter Ines von der Universität Würzburg mit, wo sie als „Teddydoktorin“ tätig war.