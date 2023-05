Ihren ersten „Tag des Ehrenamtes“ beging die Gemeinde Ankum im Jahr 2017. Archivfoto: Thomas Oeverhaus up-down up-down Aufruf an Vereine und Verbände Tag des Ehrenamtes in Ankum am 2. Juli 2023 Von Isabel Athmer | 03.05.2023, 15:16 Uhr

Die Gemeinde Ankum möchte sich bei allen ehrenamtlich Tätigen für ihr Engagement bedanken und lädt sie daher zum Tag des Ehrenamtes am 2. Juli 2023 in das Schützenfestzelt am Brunning ein. Dabei sollen besonders verdiente Ehrenamtlich geehrt werden. Vereine und Verbände können dazu Vorschläge einreichen.