Tag des Ehrenamtes Dank und Anerkennung: Stadt Bersenbrück würdigt diese Ehrenamtlichen Von Reinhard Rehkamp | 16.10.2023, 21:04 Uhr Ehrende und Geehrte beim Tag des Ehrenamtes der Stadt Bersenbrück in der Schützenhalle des Schützenvereins Bersenbrück von 1850. Foto: Reinhard Rehkamp

Beim Tag des Ehrenamtes in der Schützenhalle des Schützenvereins Bersenbrück von 1850 hat die Stadt Bersenbrück drei Urkunden an Bersenbrücker vergeben, die sich in besonderem Maße für das Wohl der Gesellschaft eingesetzt haben. Das sind die Geehrten.