Viel Platz ist in den neuen, hohen Räumen der Alfhausener Markthalle. Das freut auch die vier Erzieherinnen der nahe gelegenen Kita Johanna. Foto: Margarete Hartbecke up-down up-down Tag der offen Tür am 20. Oktober 2022 Markthalle Alfhausen stellt neuen Standort vor Von Margarete Hartbecke | 19.10.2022, 13:04 Uhr

Ende September hat die Markthalle „Alfhauser Dorf(er)leben“ ihren Verkauf in das umgebaute frühere Gemeindebüro in der Alten Schulstraße 5 verlegt. Nun will die Genossenschaft den neuen Standort in der Ortsmitte einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.