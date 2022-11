Am Samstag stellt sich die Kita Kattenboll in Ankum mit einem Tag der offenen Tür vor. Foto: Samtgemeinde up-down up-down Tag der offenen Tür Die Kita Kattenboll in Ankum hat Mensa erweitert Von noz.de | 18.11.2022, 06:44 Uhr

Die Kita Kattenboll in Ankum hat ihre Mensa erweitert. Dies nimmt die Kindertagesstätte zum Anlass, sich am Samstag mit einem Tag der offenen Tür vorzustellen. Auch der Waldkindergarten in der Kunkheide ist geöffnet.