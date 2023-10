Vietnam, Japan, Bersenbrück: Steffen Feldmann ist zurück von seiner Weltreise

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die letzten zwei Wochen für Steffen besonders schön waren.

Wie er auf seine Reise zurückblickt.

Wie es ist, wieder in Deutschland zu sein.

Zuletzt hatte ich von meinem Aufenthalt in Südkorea erzählt. Dort entschied ich mich nach langem Überlegen für einen spontanen Trip nach Vietnam. Ursprünglich war das naheliegende Japan meine nächste Station. Da ich zum Ende hin aber mehr Zeit übrig hatte, als anfänglich gedacht, hatte ich also noch die Gelegenheit ein weiteres Land zu besuchen.

Und während meiner Reise wurde mir kein Land so oft empfohlen, wie Vietnam. Eine richtige Entscheidung. Angekommen in der Hauptstadt Hanoi begrüßte mich eine sehr grüne Stadt. Im Vergleich zu anderen Großstädten Asiens, wie Bangkok, Seoul oder Colombo mit kaum Natur, glich Hanoi fast einem Dschungel. Großzügige Alleen, dicht bepflanzte Parks an jeder Ecke, und Balkone, die mit Schling- und Hängepflanze verziert

wurden.

Der französische Flair ist allgegenwärtig. Die Architektur und lokale Küche lässt auf den französischen Einfluss schließen, der historisch bedingt ein ungeliebtes Überbleibsel aus der dunklen Kolonialzeit in Vietnam ist.

Auf den Straßen herrschte, was wir in Europa als Chaos bezeichnen würden. Tausende Rollerfahrer überfüllten die Straßen, während Autofahrer und Fußgänger versuchten ihren Weg dazwischen zu bahnen. Das Überqueren einer Straße in Hanoi war jedes mal eine Herausforderung.

Unterwegs mit dem Motorrad in Vietnam

Weiter im Norden konnte ich nicht nur endlos weite Reisterrassen in der kleinen Bergstadt Sa Pa erblicken, sondern auch an einem der besten Erlebnisse meiner Weltreise teilnehmen.

Die Stadt Ha Giang zieht tausende Touristen an, die allesamt an einer mehrtägigen Motorrad-Tour durch die malerische Berglandschaft Nordvietnams unternehmen wollen. Organisiert wurde alles von den örtlichen Hostels. Einige Reisende fuhren die Motorräder selbst, andere, so wie ich, fuhren als „Easy Rider“ bei einem Einheimischen auf dem Gefährt mit.

Ein besonderes Erlebnis war für Steffen der Ha Giang Loop in Vietnam, auch wegen der tollen Gruppe. Foto: Steffen Feldmann

In kleinen Gruppen ging es tiefer in die Bergregionen hinein. Wir passierten saftig grüne Täler, die sich wie Schluchten durchs Gebirge schlängelten, fuhren über den Wolken Serpentinen auf und ab, entlang steiler Abhänge, bis hin zur chinesischen Grenze. Nicht nur fürs Auge ein traumhaftes Erlebnis, sondern auch für Magen und Seele. Innerhalb der Gruppe entstand über die Tage eine tolle internationale Gemeinschaft. Ein grandioses Erlebnis, das ich als „Must-Have“ jedem empfehle, der Vietnam besuchen möchte.

Auf meiner weiteren Reise unternahm ich außerdem eine Bootstour durch die Flusslandschaften Ninh Binhs, eine Schiffstour durch das Weltnaturerbe in der Halong Bucht und bestaunte die alte Kaiserstadt in Hue.

Blick über Hoi An in Vietnam Foto: Steffen Feldmann

Im Zentrum Vietnams ist das Städtchen Hoi An noch ein weiteres „Must-See“, welches sich bei Nacht in ein Lichterspiel aus tausenden Lampions verwandelt, die zuhauf an allen Straßen, Häusern und Ecken angebracht wurden.

Im Süden endete meine Reise in Hoh-Chi-Minh-Stadt, Im Vergleich zu Hanoi eine überaus moderne und internationale Stadt, die vor allem die Geschichte rund um den Vietnamkrieg und der Unabhängigkeit Vietnams umfassend zeigt.

Vietnam war ein besonderes Erlebnis

Vietnam lässt sich für ein Abenteuer sehr gut bereisen, wobei der Norden deutlich mehr heraussticht als der Süden. Viele einmalige Momente sind garantiert und oben drauf ist das Land auch was für den kleinen Geldbeutel, da man nirgendwo sonst auf der Welt so günstige Preise findet. Zudem sind die Massen an Touristen in Vietnam noch nicht da.

Aus Vietnam flog ich es zunächst zurück nach Südkorea, um von dort eine Fähre nach Japan zu nehmen. Im Süden startete ich meine Reise. In Fukuoka erfuhr ich mit meinem ersten Hostel, was es heißt auf engstem Raum zu leben. Trotzdem sind die Japaner Meister darin wenig Raum effizient zu nutzen, praktisch zu denken und nur mit dem nötigsten auszukommen. Des Weiteren stellte mich der Sommer mit einer unerbittlichen Hitzewelle vor eine weitere Herausforderung.

Im Zeichen des Friedens und einer Welt ohne nukleare Waffen steht die geschichtsträchtige Stadt Hiroshima - eine idyllische Großstadt, die nicht den Eindruck macht, als wäre sie vor fast 80 Jahren dem Erdboden gleich gemacht worden.

Umrandet von Wolkenkratzern und entlang beider Ufer eines Flusses befindet sich der Friedenspark mit zahlreichen Gedenkstätten, Museen, Friedensdenkmälern und dem weltbekannten A-Dome. Dabei handelt es sich um ein demoliertes Gebäude mit markantem Kuppelgerüst, das als eines der wenigen den Atombombenabwurf mehr oder weniger standgehalten hat. Schaurig und beeindruckend zugleich und an Emotionen kaum zu beschreiben.

In Osaka traf Steffen eine Geisha. Foto: Steffen Feldmann

Weiter bereiste ich einige wunderschöne, kleine Inseln zwischen der entlang der

Hauptinsel Honshu. Saphirblaues Meer, subtropische Temperaturen und Zedern erinnerten mich an die Inseln Griechenlands. Da die Japaner Strandurlaub nicht gern mögen, waren die Strände auf diesen Inseln nahezu leer.

Ich besuchte ebenfalls die „Japanischen Alpen“. Das historische Dorf und Unesco Weltkulturerbe Shirakawa-Go mit seinen traditionellen Holzhütten mit Strohdächern, umgeben von Reisfelder und den schönsten Bergen Japans, luden zum Träumen ein. In Himeji bestaunte ich die schönste Burg Japans und in Hakone entspannte ich in heißen Quellen.

In Tokio angekommen machte ich für meine letzten zwei Wochen in Japan die wohl

schönste Erfahrung meiner Weltreise. Gemeinsam reisen mit meinen besten Freunden. Schon lange hatten wir gemeinsam einen Trip nach Japan geplant und lernten dafür sogar ein wenig Japanisch. Sich nach einem Jahr wieder in die Arme schließen zu können und das tausende Kilometer von der Heimat entfernt, war ein wunderschönes Gefühl.

Mit Freunden reiste Steffen durch Japan. Foto: Steffen Feldmann

Auch wenn das Reisen in Gruppen natürlich viel mehr Absprachen, Planung und Rücksicht erfordert, so ist jedes Erlebnis gleich doppelt schön, da man es gemeinsam erlebt. Zwischen Tokio und Osaka enterten wir sämtliche Pokemon-, Nintendo-, und Animeshops, zockten in den Gaminghallen, irrten immer wieder durch die Metros des Landes, aßen vegane Ramen, entspannten uns an den japanischen Stränden und erkundeten die Sehenswürdigkeiten.

Vom Tokio Tower und der Shibuya Kreuzung, die jedes mal hunderte Menschen überqueren, sobald die Ampeln grün werden, übers traditionelle Viertel, einem Affenberg und Bambuswald in Kyoto bis hin zum Dotonbori in Osaka, einer belebten Einkaufsstraße

mit vielen Neonlichtern und Street-Food. Unsere Koffer füllten sich mit allerhand Souvenirs, Merchandise und Geschenken. Zwei Wochen fliegen nur so dahin und letztendlich ging es dann von Osaka über Singapur zurück nach Frankfurt.

Familie und Freunde empfingen Steffen am Flughafen. Foto: Steffen Feldmann

Voller Vorfreude meine Familie und Freunde wiederzusehen, kam ich in Deutschland

an. In der Ankunftshalle des Flughafens wurde ich von meiner gesamten Familie freudig empfangen. Bestückt mit einem„Willkommen-zurück“-Plakat und gekleidet in T-Shirts, bedruckt mit schönen Worten und meiner Weltreise Route. Ein Empfang den ich mir nicht schöner hätte vorstellen können und mir nochmal bewiesen hat, dass zuhause und Heimat immer noch der schönste Platz ist.

Zurück im Alltag

Seit einem Monat bin ich nun wieder in Deutschland. Freue mich Familie, Freunde, Verwandte und alte Bekannte um mich zu haben. Zurück in den Alltag finden ist noch schwer, vieles fange ich schon an zu vermissen, noch mehr habe ich aus meinen Reisen mitgenommen. Immer noch verarbeite ich viele Erlebnisse und weiß, dass jeder investierte Cent es wert war, gegen diese Erlebnisse ausgetauscht zu werden.

Und ich kann es kaum abwarten, es wieder zu tun.

Ich bedanke mich bei allen LeserInnen für das Interesse und für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich bedanke mich bei meiner Familie, die mich in diesem aufregenden Jahr immer nach bester Möglichkeit unterstützt hat.

Tschüss! Goodbye! Adios! Bula! Ayubowan! Sawatdi krab! Annyeong haseo! Tam

Biet! Sayounara!