Dieser Globus, den Steffen Feldmann von seinem Patenonkel als Kind bekommen hat, war ein Auslöser für den 25-Jährigen, nun eine Weltreise zu machen. In den vergangenen zwei Monaten hat er bei seinen Eltern in Bersenbrück gewohnt, um sich vorzubereiten. Die Wohnung in Osnabrück hat er gekündigt.

Foto: Jürgen Ackmann