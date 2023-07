Bürgermeister Michael Wernke (Mitte) händigte Tim Schulte (Zweiter von links) und Stefan Bußmann (Vierter von links) die Ernennungsurkunden aus; mit dabei (von links): Andreas Schulte und Jörg Siesenis, Foto: Samtgemeinde Bersenbrück up-down up-down Tim Schulte weiter sein Stellvertreter Stefan Bußmann bleibt Gemeindebrandmeister in Bersenbrück Von noz.de | 22.07.2023, 17:08 Uhr

Die sieben Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Bersenbrück setzen auf Kontinuität: An der Spitze soll es in den kommenden sechs Jahren keine personelle Veränderung geben.