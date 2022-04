Eröffnet hatte die Debatte der Grüne Josef Weissmann, der sich dafür eine Redezeit von 15 Minuten ausbedungen und vom Rat zugestanden bekommen hatte. Er sprach sich für einen Aufschub im Verfahren aus, weil aus seiner Sicht noch viele Punkte ungeklärt seien. Außerdem legte er zwei Erklärungen vor, die eine von einem Grundbesitzer, der einen Teil des LNK-Grundstücks an den Investor verkauft hatte und nun erklärt, er habe das Projekt nicht verhindern können. Ein anderer Grundbesitzer erklärt, die Fläche für das Alternativprojekt an der oberen Lindenstraße stehe tatsächlich zur Verfügung. Weissmann verwies darauf, dass das Gegengutachten der Interessengemeinschaft zwar auf den Zahlen des Cima-Gutachtens beruhe, aber zu dem Schluss komme, das Einkaufszentrum an der Bundesstraße 214 schade langfristig den Innenstadtgeschäften. Weissmanns Schlussfolgerung: „Das Einkaufszentrum muss in die Innenstadt.“

Ähnlich Trienen hätte sich auch Franz Wiewel von der SPD-Fraktion ein Innenstadtkonzept schon vor der Diskussion um das Einkaufszentrum gewünscht. Die widersprüchlichen Aussagen in den Gutachten findet er „völlig irritierend.“

Eine Fahrradfabrik mit etwa 35 Arbeitsplätzen wie zeitweise auf dem LNK-Gelände angedacht: „Das wär’s gewesen“, findet Manfred Krusche. Für die SPD sei das Einkaufszentrum „überdimensioniert.“ Innenstädtische Sortimente dürften hier keineswegs angeboten werden, denn „jeder Kaufkraftabzug führt zu Leerständen in der Innenstadt.“

Weissmanns parteilose Gruppenpartnerin Elisabeth Middelschulte legt Wert darauf, „in Bersenbrück fußläufig einkaufen zu können“. Das neue Einkaufszentrum bringe nichts, was nicht schon an anderer Stelle in der Stadt zu haben wäre. Das Gegengutachten klinge zwar plausibel, sei aber für ein gründliches Studium zu spät vorgelegt worden. Mit der Entscheidung habe sie „Bauchschmerzen“.

Auch CDU-Sprecher Gerd Uphoff sah eine „schwere Entscheidung“ des Stadtrates vor sich, um die innerhalb seiner Fraktion hart gerungen wurde. Mit sachlicher Abwägung sei man schließlich zu einer einmütigen Position gekommen, auch wenn es in der Abstimmung keinen Fraktionszwang gebe.