Die Begeisterung am Stadtradeln in der Samtgemeinde Bersenbrück steigere sich von Jahr zu Jahr, das zeigten die Ergebnisse und Rekordleistungen der Auswertung, schreibt die Samtgemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Erster Samtgemeinderat Andreas Güttler und Klimaschutzmanagerin Tanja Kalmlage kürten die besten Radler.

385 Radler waren bei der Neuauflage im Juni dabei und traten drei Wochen lang in die Pedale. Zum Vergleich: 2022 waren es 314 Radler, ein Jahr zuvor 173. Sie starteten als Einzelteilnehmer oder in einem der 38 gemeldeten Teams.

HpH Bersenbrück stellt das beste Team

Parallel zum Stadtradeln fand außerdem das Schulradeln statt, an dem sich vor allem Schüler und Lehrer der August-Benninghaus-Schule Ankum mit guten Leistungen beteiligt hatten.

Sie haben ebenfalls beim Stadtradeln mitgemacht: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Oberschule Ankum.

117.526 Kilometer (2022: 85.042 Kilometer, 2021: 41.933 Kilometer) legten die Radler laut Samtgemeinde in den sieben Mitgliedsgemeinden zurück auf den Wegen zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen und in der Freizeit. Dabei hätten sie 19 Tonnen CO 2 (2022: 13 Tonnen) eingespart.

Mit 70 Teilnehmenden ist das Team der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück insgesamt 24.200 Kilometer geradelt und damit bestes Team des Stadtradelns 2023 in der Samtgemeinde Bersenbrück. Auf Platz zwei landete das 26-köpfige Team der Samtgemeindeverwaltung mit 7920 Kilometern. 20 Radler stark war das Team der Firma Lear Corporation Bersenbrück, das mit 7417 Kilometern Platz drei erreichte.

Agnes Schmidt erneute beste Einzelstarterin

Den vierten Platz belegte das Team der Oberschule Ankum (4965 Kilometer), das Team des Amtsgerichtes Bersenbrück folgte auf Platz fünf (4904 Kilometer).

Die besten drei Einzelleistungen beim dreiwöchigen Stadtradeln erzielten die Vorjahressiegerin Agnes Schmidt (2101,1 Kilometer), Evgeni Mulz (1925,5 Kilometer) und Stephan Schuckmann (1531,3 Kilometer).

Für die Bestplatzierten gab es Urkunden sowie Gutscheine für Restaurantbesuche und Gästeführungen. Die drei besten Klassen der Ankumer Oberschule erhielten Geldpreise im Wert von 100, 75 und 50 Euro für deren Klassenkassen. Unter allen Teilnehmenden beim Stadtradeln wurden zudem Einkaufsgutscheine der Samtgemeinde und Handyhalterungen verlost.