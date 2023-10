Stadt verschenkt Blumenzwiebeln Pflanzaktion: Damit Bersenbrück im Frühjahr 2024 etwas blüht Von noz.de | 21.10.2023, 14:34 Uhr Der Schneeglanz blüht im Frühjahr in blau, weiß oder rosa. Archivfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down

Der Frühling 2024 soll in Bersenbrück richtig bunt werden. Dafür will die Stadt sorgen und verschenkt an die Einwohner Blumenzwiebeln für eine Pflanzaktion.