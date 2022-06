Überall in der Samtgemeinde Bersenbrück bietet der Verein BSB jetzt Spielaktionen an. Der Schützenverein Drei Burskupper holte den Spielewagen zu seinem Vorschießen. FOTO: Eva Welp Aktionen auch in Ankum, Gehrde und Alfhausen Sommerspielplatz und Familienflohmarkt in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 07.06.2022, 16:21 Uhr

Ab 11. Juni 2022 rollt die Rappelkiste: Der Verein „Bewegen - Spielen - Brücken bauen“ plant ein in Bersenbrück, Ankum, Alfhausen und Gehrde Spielnachmittage unter dem Namen „Sommerspielplatz“. Und am 10. Juli gibt es einen großen Familienflohmarkt in Bersenbrück.