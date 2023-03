Der Ortsteil Altenburg der Gemeinde Altenahr wurde im Juli 2021 durch die Flut im Ahrtal stark zerstört. Foto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Hilfe nach der Flutkatastrophe Bernard Albers sammelt auf dem Krempelmarkt in Bersenbrück Geld für die Menschen im Ahrtal Von Anita Lennartz | 29.03.2023, 17:03 Uhr

Mit einer besonderen Verkaufsaktion auf dem Krempelmarkt in Bersenbrück am 2. April 2023 will Fahrlehrer Bernhard Albers aus Ankum Geld für die Menschen im von der Flutkatastrophe zerstörten Ahrtal sammeln.