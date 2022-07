„Wir haben noch einen Koffer in Berlin – lasst ihn uns anpacken und auspacken“, so der 56-Jährige, der seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist und vor 37 Jahren in die SPD eintrat. „Euer Votum für mich ist Eure kommunale Stimme in Berlin“, hatte der einzige Kandidat an diesem Abend zuvor versucht, alle Delegierten für sich zu gewinnen.