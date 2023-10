Hitzerekorde, Waldbrände, Überschwemmungen und Dürre – Extremwettereignisse lassen den Klimawandel auch vor unserer Haustür spürbar werden. Warum lässt die entscheidende Klimawende dann so lange auf sich warten? Dieser und vieler anderer Fragen ist Wettermoderator Sven Plöger beim Sparkassenforum 2023 in Bersenbrück nachgegangen. Er sagt: „Wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Handlungsproblem.“

Warum das so ist? Das habe ganz viel mit Evolution zu tun. „Wir sind Energiesparer. Weil wir dann, wenn der Säbelzahntiger kommt, die Kräfte haben, um wegzulaufen. Dann überlebt man und das ist gut.“ Der Klimawandel sei dagegen eine unkonkrete Bedrohung. „Damit können wir Menschen ganz schlecht umgehen. Bei allem, was möglicherweise über unser eigenes Leben hinausgeht, warten wir erstmal ab, was passiert.‘“ – Ein fataler Fehler, wie Plöger zu verstehen gibt. „Die Sache wird schiefgehen, wenn wir bei dem Tempo bleiben.“

CO₂-Emissionen müssen teurer werden

Keine Euphemismen, kein Schönreden. Der ARD-Wettermoderator und Diplom-Meteorologe fand bei seinem Vortrag klare Worte. Auch sein Mitdiskutant Lars Feld machte dringenden Handlungsbedarf deutlich. Der Wirtschaftswissenschaftler beleuchtete das Thema unter ökonomischen Gesichtspunkten. Seine Devise: Bepreisung. „Wir dürfen nicht darauf setzen, den Leuten Vorschriften zu machen. Wir müssen den Ausstoß der Gase, die für den Klimawandel verantwortlich sind, verteuern. Und zwar nennenswert.“

Mehr Informationen: Sparkassenforum 2023 in Bersenbrück größer als Größer als Zeichen Die Fragestellung des diesjährigen Sparkassenforums in Bersenbrück lautete: „Der Klimawandel und seine ökonomischen Folgen – Können wir uns die Zukunft noch leisten?“ Hierzu diskutierten Diplom-Meteorologe Sven Plöger und Wirtschaftswissenschaftler Lars P. Feld. Moderiert wurde das Gespräch von Andreas Franik. Die Brisanz des Themas zeigte sich in den Besucherzahlen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, so der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Bernd Heinemann. 340 angemeldete Gäste – das sei ein Rekordwert.

Plöger stimmt ihm zu – mit Einschränkungen. „Ich bin dafür, diese Kosten hochzusetzen. Aber dann müssen wir noch etwas anderes schaffen, was wir bisher nie geschafft haben: Die Welt gerechter machen.“ Derjenige, der die Umwelt verschmutzt, dürfe nicht reicher werden können als derjenige, der sie sauber hält. „Das Problem ist, dass das Falsche meist billiger ist. Wenn wir das nicht angehen, werden unsere Maßnahmen von der Gesellschaft gekippt.“

Internationale Zusammenarbeit gefordert

Feld fordert daher eine internationale Lösung. Klimaschutz sei schließlich ein weltweit öffentliches Gut, Klimaschäden ein weltweit öffentliches Übel. „Es wird nicht gehen, indem ein einzelnes Land, für sich genommen, klimaneutral wird.“

Allerdings sei Deutschland auf Platz sechs der Länder mit den weltweit höchsten CO₂-Emissionen, warnt Plöger. „Für mich ist erstaunlich, wenn Leute sagen: ‚Deutschland kann doch alleine die Welt nicht retten, wir machen doch schon so viel. Jetzt müssen die anderen mal ran.‘ Wenn man auf Platz sechs ist und 188 Länder besser sind, dann kann man nicht sagen, dass erst einmal die anderen dran sind.“

Moderator Andreas Franik führte durch das Gespräch von Sven Plöger und Lars Feld (v. l.). Foto: Isabel Athmer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine Zusammenarbeit der Länder hält er zwar für sinnvoll, aber gleichwohl unwahrscheinlich. „Ich mache mir große Sorgen, ob wir die berechtigt eingeforderte Zusammenarbeit, die wir in 30 Jahren Klimakonferenz nicht hinbekommen haben, unter diesen Bedingungen schaffen.“ Immerhin gebe es aktuell einen offen ausgetragenen Wettstreit zwischen den größten Emittenten dieser Welt.



Deswegen appelliert er an jeden Einzelnen: „Wir müssen uns die Frage stellen: Wo wollen wir mal hin? Ich kenne keine Eltern, die zu ihren Kindern sagen würden: Dir soll es später mal schlechter gehen als mir.“ Im Gegenteil: „Die meisten wünschen sich, dass es ihren Kindern später mal besser geht. Das funktioniert aber nicht, wenn wir auf diesem Pfad, wo wir heute sind, verbleiben.“

„Wir sind in der schlecht möglichsten Position überhaupt.“ Sven Plöger

Plakativ formuliert: Stillstand ist Rückschritt. „Wir sind in der schlecht möglichsten Position überhaupt. Das einzige, was es geschafft hat, eine Emissionsreduktion von gerade einmal sechs Prozent global zu erwirken, war das Coronavirus.“ Und so düster das klingt, hegt Plöger dennoch Hoffnungen.

Am Ende habe Klimaschutz nämlich viel mit Respekt zu tun. „Der Planet braucht nicht uns, wir brauchen ihn.“ Wenn wir das begriffen haben, können wir etwas erreichen, meint Plöger vorsichtig optimitisch. Er sei schließlich Rheinländer und Zuversicht liege da in seiner Natur. Ein wenig Humor durfte beim Sparkassenforum eben auch nicht fehlen.