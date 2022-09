Bunte Luftballons weisen den Weg zu den Häusern, die am Dorfflohmarkt in Eggermühlen teilnehmen wollen. Foto: Picasa up-down up-down 30 Haushalte bauen Stände auf Sonntag Dorfflohmarkt in Eggermühlen Von Georg Geers | 08.09.2022, 18:38 Uhr

Mehr als 30 Haushalte wollen mit Ständen am ersten Dorfflohmarkt in Eggermühlen teilnehmen. Stattfinden soll er am Sonntag, 11. September 2022.