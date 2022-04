Hansalog baut am Lordsee in Ankum ein neues Büro- und Seminargebäude . FOTO: Miriam Heidemann Investition in die Zukunft Software Unternehmen Hansalog expandiert in Ankum Von Miriam Heidemann | 22.04.2022, 16:52 Uhr

Die Unternehmensgruppe Hansalog baut am Firmenstammsitz am Lordsee in Ankum ein dreigeschossiges Büro- und Seminargebäude mit 1.500 Quadratmeter Nutzraum. Ende des Jahres soll der Bau fertig sein.