Der Imagefilm über den Niedersachsenpark feierte im Kino Schauburg in Vechta Premiere. Foto: Daniel Meier/Niedersachsenpark up-down up-down Zwei-Minuten-Clip in regionalen Kinos Niedersachsenpark in Rieste und Neuenkirchen-Vörden wirbt mit Imagefilm Von noz.de | 19.04.2023, 09:56 Uhr

Mit dem neuen Imagefilm „Mach‘s wie Mark – komm in den Park“ wirbt der Niedersachsenpark seit kurzem in Kinos in Bramsche, Osnabrück, Vechta und Lohne. Anstelle von harten Fakten, gibt es einen humorvollen und bunten Kurzfilm, der die ansässigen Firmen aus dem Blickwinkel eines übereifrigen Vaters und seinem gelangweilten Teenie-Nachwuchs zeigt.