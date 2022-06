Jörg von Otte neuer Schützenkönig So war das Schützenfest beim Schützenbund Talge-Langen Von Miriam Heidemann | 16.06.2022, 12:53 Uhr

Der Schützenbund Talge-Langen hat neue Majestäten. Nach zwei Jahren Corona-Pause war der Schulting in Talge so belebt wie lange nicht mehr. Die Schützen und Besucher genossen das Schützenfest in vollen Zügen.