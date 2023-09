Seit geraumer Zeit rollt durch die Dorfmitte wieder der Verkehr. Und die meisten Ankumer dürften sich bereits an das neue Bild gewöhnt haben, das sich ihnen im Ortskern bietet. Die Fußgängerwege wurden grundlegend erneuert, die Straßenbeleuchtung umgestellt und ein Wasserspiel mit Wappen installiert.

Besonders der Platz vor der Treppe zur Kirchenburg war Teil der Neugestaltung. Hier wurden verschiedene Sitzmöglichkeiten und ein Fahrradparkplatz geschaffen, damit in Zukunft die Gehwege freibleiben. Diese wurden wiederum mit fußgängerfreundlichen Platten ausgelegt, damit niemand mehr über das Kopfsteinpflaster stolpert. Das Zentrum soll schließlich barrierefrei zugänglich sein.

Vor den Marktbögen soll ein Fahrradparkplatz für geordnete Verhältnisse sorgen. Foto: Isabel Athmer

Die Neugestaltung sei grundsätzlich gelungen, hier und da gebe es aber Nachbesserungsbedarf – „Kleinigkeiten“, wie Ankums Bürgermeister Klaus Menke bei der endgültigen Bauabnahme erklärt. So sei der neue Fahrradparkplatz noch nicht von allen Besuchern registriert worden. Und an der ein oder anderen Stelle wolle man vielleicht einen Poller versetzen oder ergänzen. Insgesamt sei man mit dem Ergebnis aber zufrieden.

Neben Klaus Menke (links) waren Vertreter der jeweiligen Fraktionen und des Planungsbüros sowie Christian Schnurpfeil vom Garten- und Landschaftsbau Borgmann (5. v. l.) bei der Abnahme dabei. Foto: Isabel Athmer

Ortskern nun besser beleuchtet

In einem zweiten Projekt, das ebenfalls mithilfe des Förderprogramms Perspektive Innenstadt finanziert wurde, hat man entlang der Hauptstraße insgesamt 33 Straßenbäume mit mehr als 60.000 Lichtpunkten ausgestattet. Diese erhellen den Ortskern in den Abendstunden und können in der Adventszeit mit der Weihnachtsbeleuchtung kombiniert werden. Vor der Kirche sorgt zur Winterzeit nun außerdem eine große LED-Lichtskulptur für Aufsehen.

Die Gesamtkosten für beide Projekte beliefen sich nach Abschluss der Baumaßnahmen auf 691.000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 266.000 Euro, die Förderung beträgt 425.000 Euro.

Mehr Informationen: Sofortprogramm Perspektive Innenstadt größer als Größer als Zeichen Zur Belebung von Ortszentren als Reaktion auf die Corona-Pandemie legte die niedersächsische Landesregierung 2021 das Sofortprogramm Perspektive Innenstadt auf. 207 Städte und Gemeinden haben Anträge beim Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung gestellt – und alle konnten positiv beschieden werden. Mit nach Einwohnerzahl gestaffelten Budgets zwischen 345.000 und 1,8 Millionen Euro wurden die Kommunen dabei unterstützt, kurzfristig neue Projekte und Konzepte für ihre Innenstädte umzusetzen. Die Projekte mussten bis März 2023 abgeschlossen sein. 755.000 Euro aus dem Programm standen dabei je zur Hälfte für Ankum und für Bersenbrück zur Verfügung. Quelle: www.mb.niedersachsen.de

Parkscheiben werden wieder kontrolliert

Übrigens: Auch wenn die Maßnahmen zur Neugestaltung abgeschlossen sind, eines werde sich für die Besucher der Dorfmitte noch ändern, so Menke. Während der Bauzeit habe man auf eine Kontrolle der Parkzeit verzichtet. Nun sollten sich Autofahrer aber schnellstens wieder an die Nutzung der Parkscheiben gewöhnen, ansonsten droht ein Knöllchen.