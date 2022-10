Nach dem Umbau ist die Markthalle Alfhausen nun in das frühere Gemeindebüro eingezogen. Dort bietet die Genossenschaft nicht nur Lebensmittel an, auch Koch- und Ernährungskurse sowie ,Bier- und Weinproben soll es künftig hier geben. Foto: Georg Geers up-down up-down Neuer Standort eingeweiht So lief der Tag der offenen Tür in der Markthalle Alfhausen Von Georg Geers | 23.10.2022, 12:28 Uhr

Mit einem Tag der offenen Tür hat sich die Markthalle Alfhausen am Samstag an ihrem neuen Standort vorgestellt. Frische Lebensmittel aus der Region sind jetzt in dem früheren Gemeindebüro in der Alten Schulstraße zu bekommen. Dort gab es nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu probieren.