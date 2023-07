Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück Archivfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Vorverkauf startet am Freitag DFB-Pokal: So läuft der Ticketverkauf für TuS Bersenbrück gegen Mönchengladbach Von Christian Hesse | 19.07.2023, 17:49 Uhr

Der TuS Bersenbrück fiebert dem DFB-Pokalspiel am 11. August 2023 gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach entgegen. Am Mittwoch hat der Oberligist nun die Modalitäten für den Ticketverkauf veröffentlicht. Ausgetragen wird die Partie an der Bremer Brücke in Osnabrück.