Wenn 40 Prozent der Hausbesitzer zustimmen, will Westconnect ein Glasfasernetz in Gehrde verlegen. Bürgerversammlung am Montag So kommt Gehrde zu einem offenen Glasfasernetz Von Martin Schmitz | 18.02.2023, 08:25 Uhr

In Gehrde entscheidet sich in Kürze, ob der Ort ein offenes Glasfasernetz mit kostenlosen Hausanschlüssen und ohne Tarifbindung bekommt. Am 20. Februar 2023, wollen Westconnect und Eon Highspeed in einer Bürgerversammlung über ihr Projekt informieren.