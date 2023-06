Zu Beginn der Probe machen sich die Sängerinnen der Gehrder Stimmen mit Ton- und Bewegungsübungen warm. Foto: Sigrid Schüler up-down up-down Auftritt am 11. Juni So bereiten sich die Gehrder Stimmen auf ihr Konzert vor Von Sigrid Schüler | 07.06.2023, 16:43 Uhr

Am 11. Juni 2023 präsentieren sich die Gehrder Stimmen bei einem Konzert in der St. Christophorus-Kirche in Gehrde. Akribisch hat sich der gemischte Chor auf den Auftritt vorbereitet. Wir haben die Gehrder Stimmen bei einer Probe besucht.