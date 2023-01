Freuen sich über die neue Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur (von links): Nina Stuckenberg (Ausbildungslotsin MaßArbeit), Dirk Hillemeyer (Berufsberater Agentur für Arbeit Osnabrück), Falk Kuntze (Schulleiter Gymnasium Bersenbrück), Ralf Michael (Teamleitung Berufsberatung Agentur für Arbeit Osnabrück) und Anna Thier (Berufsorientierung am Gymnasium Osnabrück). Foto: MaßArbeit/Uwe Lewandowski up-down up-down Hilfe beim Übergang von Schule und Beruf So funktioniert die Jugendberufsagentur am Gymnasium Bersenbrück Von noz.de | 25.01.2023, 17:48 Uhr

Jungen Menschen dabei zu helfen, eine gute Berufswahl zu treffen: Das ist heute auch an Gymnasien wichtig. Am Gymnasium Bersenbrück sorgen mehrere Akteure in der neu gegründeten Jugendberufsagentur dafür, dass der Übergang von Schule in Studium oder Beruf gelingt.