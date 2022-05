„Mias Bank“ wurde in einer Gemeinschaftsaktion am Diekplatz aufgestellt. FOTO: Ilona Ebenthal Aktion des Heimatvereins Bank am Diekplatz erinnert an ein Riester Original Von Ilona Ebenthal | 23.05.2022, 12:46 Uhr

Am Diekplatz in Rieste ist jetzt eine Bank platziert und eingeweiht worden, die an ein Original des Ortes erinnern soll.