Keeper Nils Böhmann (rechts) und der TuS Bersenbrück wollen oben dran bleiben. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down TuS: Sonntag beim Lüneburger SK Sind die Bersenbrücker Oberliga-Fußballer ein Aufstiegskandidat? Von Christian Hesse | 23.02.2023, 09:55 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück bleiben nach dem Heimsieg gegen Oldenburg in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Am Sonntag, 26. Februar 2023, (15 Uhr) will die Elf von Trainer Thorsten Marunde-Wehmann beim Lüneburger SK Hansa am jüngsten Erfolg anknüpfen und die Tabellenspitze weiter unter Druck setzen.