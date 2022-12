So heiter kann es zugehen beim Silvesterkonzert in Bersenbrück. Lydida Eichhorn und ihr Vater Axel 2020 an der Kirchenorgel. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Wiedersehen mit Kristi Heinz Familie Eichhorn und Freunde gestalten Silvesterkonzert in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 28.12.2022, 16:22 Uhr

So stimmungsvoll und heiter lassen Musiker im Freundeskreis das Jahr ausklingen: Familie Eichhorn lädt wieder zu einem Silvesterkonzert in die St. Vincentiuskirche in Bersenbrück ein. Am Samstag gibt ein Wiedersehen mit Kristi Heinz und spannende Neuentdeckungen.