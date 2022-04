Georg Sanders Arbeitsplatz ist die Justizwachtmeisterei, ein großes Büro gleich hinter der Eingangstür des Amtsgerichts. Hier sitzt er zusammen mit seinen vier Kollegen hinter einer Glasscheibe und kontrolliert den Einlass. „Jeder, der rein will, muss sich hier bei uns melden“, so Sander.

Und herein kommen viele: Zeugen, Zuschauer und natürlich die Angeklagten. „Manche kennen wir bereits, weil sie schon wegen anderer Vergehen bei uns waren“, erzählt Sander. Einige sitzen auch schon eine Haftstrafe ab und kommen direkt aus dem Gefängnis zu den Verhandlungen. Sander und seine Kollegen haben die Aufgabe, die Inhaftierten vor und während der Verhandlung zu bewachen. Bevor die Inhaftierten dem zuständigen Richter vorgeführt werden, müssen sie in der sogenannten „Vorführzelle“ warten, einem kleinen Raum mit Fenstern aus Sicherheitsglas, in dem sich nur eine kleine Sitzbank befindet.

„Sicherheit ist bei uns oberstes Gebot“, so Sander. Deshalb müssen die Leute bei Gerichtsverhandlungen durch eine Sicherheitsschleuse treten. Dabei kontrolliert Sander, ob sie Pistolen und Messer oder andere gefährliche Gegenstände bei sich tragen, die als Waffen eingesetzt werden können. „Im Prinzip funktioniert es wie am Flughafen“, erklärt der 63-Jährige. „Wenn es piept, werden die Leute zusätzlich abgetastet.“

Pfefferspray und Stock

In den allermeisten Fällen laufe die Kontrolle reibungslos ab, so Sander. Im Notfall sind die Justizwachtmeister aber auch dazu berechtigt, gewaltsam einzugreifen. Dafür haben sie einen Einsatzgürtel mit Handschellen, Pfefferspray und Schlagstock dabei. „Das kommt zum Glück aber ganz selten vor“, so Sander. Wie man in solch schwierigen Situationen reagiert, trainieren er und seine Kollegen zweimal im Jahr bei speziellen Trainings.

Außerdem sind sie in medizinischen Notfällen für die Erste Hilfe zuständig. „Gerichtsverhandlungen sind für die Betroffenen oft emotional sehr anstrengend. Da kann es schon mal sein, dass jemand Probleme mit dem Kreislauf bekommt oder das Herz verrücktspielt“, erzählt Sander. In solchen Fällen leisten seine Kollegen und er Erste Hilfe und verständigen so schnell wie möglich den Rettungsdienst.

Zu Sanders Job gehören neben der Einlasskontrolle und der Bewachung der Gefangenen auch Verwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel der Telefon- und der Postdienst. „Alle Post, die bei der Justiz eingeht, geht über unseren Tisch. Das sind so zwischen 300 und 350 Briefe am Tag“, schätzt Sander. Die Briefe müssen sortiert und an die zuständigen Geschäftsstellen im Haus verteilt werden. Justizwachtmeister wie Georg Sander sorgen also auch im Hintergrund dafür, dass die Arbeit im Gericht reibungslos abläuft.