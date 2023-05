Für die SG Voltlage geht es gegen Hollage um wichtige Punkte. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Alfhausen und Kettenkamp siegen Kreisliga: SG Voltlage vor „Sechspunktespiel“ gegen BW Hollage II Von Matthias Benz | 12.05.2023, 06:49 Uhr

Für die SG Voltlage steht am Sonntag ein wichtiges Spiel gegen Blau-Weiß Hollage II an: Kann die Sportgemeinschaft die wichtigen drei Punkte für sich behalten? Außerdem konnten Kettenkamp und Alfhausen am Dienstag wichtige Siege einsammeln.