Seit 75 Jahren verheiratet Seltenes Ehejubiläum: Selma und Jakob Seiler aus Ankum feiern ihre Kronjuwelenhochzeit Von Isabel Athmer | 19.10.2023, 15:45 Uhr Selma und Jakob Seiler blicken auf 75 gemeinsame Jahre zurück – eine Zeit, die beide sehr herausgefordert hat. Foto: Isabel Athmer

1948 war Deutschland noch in vier Besatzungszonen eingeteilt, Mahatma Gandhi fiel einem Attentat zum Opfer, US-Präsident Truman unterzeichnete den Marshall-Plan und aus Reichsmark wurde D-Mark. Es war auch das Jahr, in dem sich Jakob und Selma Seiler vermählten. Heute feiern die beiden in Ankum ihren 75. Hochzeitstag.