An den Wänden im Wohnzimmer des Ehepaars Seiler aus Ankum hängen viele Fotos. Sie zeigen Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen, Gesichter gezeichnet von Krieg und Vertreibung, aber auch glücklich dreinblickende Enkel und Urenkel sind zu sehen – das Zeugnis einer Familiengeschichte, die weit zurückreicht. Zurück in das Jahr 1948, um genau zu sein. Da lernten sich Jakob (96) und Selma Seiler (94) kennen.

Die Umstände, unter denen sie aufeinander trafen, waren keineswegs einfach. Aus Russland 1941 zwangsverschickt, begegneten sie sich in einem Dorf in Kasachstan. Am 19. Oktober 1948 heirateten die beiden im Alter von 21 und 19 Jahren – eine Heirat, aber keine Hochzeit, wie Jakob Seiler betont. Ihre ärmlichen Verhältnisse erlaubten kein Fest. Auch ein Hochzeitsfoto gibt es nicht.

Selma und Jakob Seiler in den Jahren nach ihrer Heirat in Kasachstan. Archivfoto: Familie Seiler

1990 konnten die Seilers endlich nach Deutschland übersiedeln, wie sie sagen. Ein Traum, den schon Selma Seilers Vater verfolgt, aber nicht mehr selbst erlebt hatte. Nach Stationen in Nortrup und Eggermühlen verschlug es die Familie wenige Jahre später nach Ankum, wo sie bis heute in ihrem eigenen Haus leben.

„Wir sind hier sehr zufrieden. Und wir sind dankbar, dass Deutschland uns aufgenommen hat“, sagt Jakob Seiler sichtlich bewegt. Angesichts des Weltgeschehens hoffe er, dass es friedlich bleibe im Land. „Wir haben das durchgemacht. Wir wissen nur zu gut, was Krieg bedeutet.“

Während er über seine Vergangenheit als Wolgadeutscher in Russland und später in Kasachstan spricht, steigen ihm manchmal die Tränen in die Augen. Es sei schwer gewesen, sagt er. Ihn schmerzen die Erinnerungen an die Hungersnot. Daran, wie es war, nur einmal am Tag etwas essen zu können.

In guten und in schlechten Zeiten: Selma und Jakob Seiler haben sich nie aufgegeben. Foto: Isabel Athmer

Aber dann gibt es auch immer wieder Momente, in denen er herzlich lacht. Auf die Frage, welchen Rat er jungen Paaren mit auf den Weg geben könne, entgegnet er mit einem Augenzwinkern: „Das Allerbeste ist, sich den Segen der Eltern einzuholen.“ Seine Frau nickt bestätigend. Die beiden sitzen sich auf der Kante ihres Bettes direkt gegenüber. Sie lächeln sich an und tauschen Blicke. Nach 75 Jahren versteht man sich auch ohne Worte, so scheint es.

Aus ihrer Ehe gingen sieben Kinder, 34 Enkel und noch mehr Urenkel hervor, sagt Selma Seiler. „Ich habe den Überblick verloren“, gibt sie lachend zu. Aber auch sie wird hin und wieder ernst. Rückblickend auf 75 Ehejahre sagt sie: „Es gab schöne und nicht so schöne Momente.“ Ihr Ehemann pflichtet ihr bei: „Eine Ehe ohne Streit? Die gibt es nicht.“ Im Großen und Ganzen sei es ihr Vertrauen auf Gott gewesen, das sie immer wieder in ihrem Bund fürs Leben bestärkt habe. Heute seien sie dankbar, zusammen alt werden zu dürfen. Sie sind sich einig: „Das ist ein Geschenk.“