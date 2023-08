Laut einer ersten Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr auf der Kreuzung An der Insel / Voltlager Damm. Demnach befuhr der Rollerfahrer die Straße An der Insel. Im Kreuzungsbereich sei er mit einem Transporter kollidiert. Dabei habe er tödliche Verletzungen erlitten, so die Polizei.

Die Insassen des Transporters stehen unter Schock, heißt es weiter von der Polizei. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Unfallstelle ist gesperrt.

Weitere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.