Einsatzübung der Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Rauchmelder warnte Bewohnerin Schwelbrand in Wohnhaus in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 01.03.2023, 13:42 Uhr

In Bersenbrück musste die Feuerwehr am Mittwochmittag einen Schwelbrand in einem Wohnhaus löschen.