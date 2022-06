Auf dem Schützenplatz in Talge wird am 11. und 12. Juni 2022 wieder Schützenfest gefeiert. FOTO: Miriam Heidemann Neue Könige gesucht So feiert der Schützenbund Talge-Langen sein Schützenfest Von Miriam Heidemann | 08.06.2022, 10:33 Uhr

Am 11. und 12. Juni 2022 feiert der Schützenbund Talge-Langen sein Schützenfest. An beiden Tagen werden auf dem Schützenplatz in Talge neue Majestäten an den Adlerständen ausgeschossen.