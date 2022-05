Heftige Kurseinbrüche: Beim Planspiel Börse mussten Schüler aus dem Nordkreis auch damit klarkommen. FOTO: Michael M. Santiago Trotz Ukraine-Krieg im Plus Schüler vom Gymnasium Bersenbrück gewannen Planspiel Börse Von noz.de | 16.05.2022, 07:30 Uhr

Fast 300 Schüler aus neun Schulen im Osnabrücker Nordkreis nahmen am Planspiel Börse der Kreissparkasse Bersenbrück teil. Eine Gruppe des Gymnasiums Bersenbrück gewann. Sie und einige andere Gruppen hatten so geschickt spekuliert, dass sie sogar nach Beginn des Ukrainekriegs im Plus blieben.