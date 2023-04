Lasse, Malene und Viktoria dürfen bei der Behandlung des kleinen Hundes mithelfen. Foto: Nicole Klostermann up-down up-down In der Praxis und auf dem Hof Schüler erleben beim Zukunftstag die Arbeit von Tierärzten in Bersenbrück Von Nicole Klostermann | 28.04.2023, 16:58 Uhr

Beim Zukunftstag dürfen acht Schüler einen Blick in die Arbeit der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis in Bersenbrück werfen. Ein Tag, an dem nicht nur zugeschaut, sondern richtig mit angepackt werden durfte.