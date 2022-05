Bezirksliga: Jetzt kommt Bad Laer SC Rieste setzt Siegeszug in der „Woche der Entscheidung“ fort Von Matthias Benz | 13.05.2022, 08:04 Uhr

Der SC Rieste hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bezirksliga gemacht. Am Wochenende steht erneut viel auf dem Spiel.