Das Ergebnis begutachteten Vertreter des Naturschutzes, des Landkreises Osnabrück und der kommunalen Politik an Ort und Stelle.

Auf Initiative der Gemeinde Gehrde und des Vereins zur Revitalisierung der Haseauen wurde westlich des Flusslaufs 1999 der Hasedamm zurückverlegt. Auf der Freifläche davor entstand so ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Seit 2004 ist die Aue auch Überschwemmungsgebiet.

Jedoch hatte die Sache einen Haken: Die künstliche Aue lag zu hoch. Die Hase überschwemmte sie nur bei extremem Hochwasser. Der Boden war für die Entwicklung eines Feuchtbiotops zu trocken. Die Lösung: Das Geländes um einen Meter senken, damit das Gewässer die acht Hektar große Haseaue nun leichter überschwemmen kann. Dafür mussten insgesamt 80000 Kubikmeter Sand entfernt werden.

„Die Bauunternehmen Schulte und Bunte haben die Baggerarbeiten erledigt“, erklärt Clemens Brinkmann vom Landkreis Osnabrück. Neben dem Landkreis ist der Revitalisierungsverein, die Gemeinde Gehrde, die Stadt Bersenbrück und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) an dem Projekt beteiligt. „Zuerst haben die Bagger den Oberboden entfernt und an der Seite gelagert“, so Brinkmann. Unter dem Oberboden sei eine Schicht aus trockenem und sandigem Boden gewesen, die abgetragen wurde. Zuletzt wurde der Oberboden wieder aufgetragen.

Laut Clemens Brinkmann gehen aus dem Projekt „Revitalisierung der Haseaue“ alle Beteiligten als Gewinner hervor. „Zunächst profitiert natürlich der Naturschutz“, sagt er. Dank Bodenabtrag und zusätzlicher Befeuchtung könne die Auwiese als Lebensraum vielfältiger werden. „Da wir neues Überschwemmungsgebiet haben, gehen auch die Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz als Gewinner hervor“, fuhr Brinkmann fort. Gewinner sei auch Straßenbauer Bunte, das Unternehmen nutzte den abgetragenen Sand für den Bau der Ortsumgehung um Badbergen.

„Letztlich hat auch die Stadt Bersenbrück als Grundstückseigentümer einen Vorteil“, so Brinkmann. Sie erhält für die umweltverbessernde Maßnahme „Kompensationspunkte“, die sie braucht, um den Flächenverbrauch für neue Baugebiete auszugleichen.