Eine Familie kann sich damit pro Kind bis zu drei Spielzeuge bei „Toys 2 Kids“ in Osnabrück, Heinrichstraße 30, aussuchen. Im vergangenen Jahr hatte die Qualifizierungswerkstatt „Toys 2 Kids“ mit dem Familienservicebüro und einigen Kindergärten gebrauchtes Spielzeug gesammelt. Dieses wurde nun gereinigt und repariert, damit es zusammen mit anderem und neuem Spielzeug Kindern wieder Freude bereitet und sinnvoll weitergenutzt werden kann. Bei der Qualifizierungswerkstatt von „Toys 2 Kids“ handelt es sich um ein Projekt der DEKRA-Akademie in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, der AGOS und der Maßarbeit. Diese Initiative bietet suchenden Frauen eine Möglichkeit zur beruflichen Weiterqualifizierung und bereitet sie auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vor.