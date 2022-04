Politsatire pur, die weder vor der Entzauberung bekannter Politikergrößen wie Angela Merkel und der triefend echt parodierten Ulla Schmidt zurückschreckt. Eisbär Knut wäre als Politiker besser und optisch allemal reizvoller als Kurt Beck, erklärte der Kabarettist und Schauspieler mit der scharfen Satire, der für seine Auftritte bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde und der regelmäßig im WDR- Fernsehen auftritt. Doch auch der bei den heutigen Spritpreisen schon tägliche Wahnsinn an den Tankstellen mit sprechenden Zapfsäulen und Punktesammeln in den riesengroßen Shops wird von Neutag gnadenlos entlarvt und gezielt auf den Punkt gebracht.

Natürlich verrät er auch seine sensiblen und esoterischen Seiten, wenn er sich statt des Playboy-Magazins lieber den Mondkalender zulegt. Als letzte sozialromantische Bastion sieht Neutag die Ehe mit Manteltarifvertrag und Kündigungsschutz. Vielleicht bemüht er sich deswegen so um die Gunst seiner Freundin '"'Heike'"', die er am Bersenbrücker Bahnhof hat stehen lassen und die er als Running Gag und per Handy immer wieder auf die Bühne ins Foyer holt, ebenso wie seinen Freund '"'Arnulf'"', den philosophierenden Anwalt und Brummifahrer oder den '"'Polizeiwachtmeister Schabowski'"', der als offensichtlich humorloser Beamtentyp ebenfalls für viele Gags herhalten muss.

'"'Kabarett ohne angezogene Handbremse'"' nennt Neutag sein drittes Soloprogramm und nimmt die Zuschauer dabei mit auf eine temporeiche Fahrt quer durch die gesellschaftspolitische Szene und durch zahlreiche Genres des Humors. Eindeutig gehört neben der aussagekräftigen Mimik des Künstlers auch sein Talent als Stimmenimitator und Parodist dazu. So kann man im Publikum den Rotwein von Alfred Biolek '"'Hmmm'"' quasi riechen und die '"'Temperamentsssausssbrüche'"' eines lissspelnden Marcel Reich-Ranicki live miterleben. Undiplomatisch und respektlos seziert Neutag Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und zeigt dabei mit seinem Engagement, dass er nicht bereit ist, den '"'Totalschaden'"' einfach hinzunehmen.