Samtgemeinde Bersenbrück Tag für Unternehmer in Berge Von PM. | 07.02.2011, 15:57 Uhr

Es ist zwar noch Zeit, aber die Vorbereitungen laufen bereits. Am 25. Mai geht um 19 Uhr der dritte Nordkreis-Unternehmertag über die Bühne, und zwar bei der Firma Segler in Berge, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Als besonderer Gast wird Moritz Freiherr Knigge erwartet.