Im Rahmen des Besuchs Wolf Peter Martius vom Bundesverwaltungsamt stellten Mitarbeiter der Caritas auch ihren Projektentwurf zur sucht- und gewaltpräventiven Arbeit mit Aussiedlerjugendlichen vor. Er stellt die Vorbeugung in den Mittelpunkt, setzt bei strafmündigen Jugendlichen an, will verhindern, dass die auf die schiefe Bahn geraten.Dabei wird auf viele Elementen zurückgegriffen, die sich bereits in den gemeinwesenorientierten Projekten bewährt haben, die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfeträgern, Kommune, Polizei und Vereinen etwa. Oder das Einbeziehen Ehrenamtlicher in den einzelnen Gemeinden, denen die Profis bei ihrer Arbeit Begleitung, Beratung und Stütze bieten.Auch soll weiterhin auf unterschiedlichen Bedürfnisse in den Gemeinden eingegangen werden und auf die Möglichkeiten, die sich an Ort und Stelle durch Jugendtreffs bieten oder durch Sportanlagen.