Die staatlich anerkannte Tagesbildungsstätte der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück (HpH) wurde in 16 verschiedenen Unterrichts-, Schul- und Therapiebereichen einer eingehenden Überprüfung und Bewertung unterzogen. „In der Gesamtnote schneidet die Paul-Moor-Schule hervorragend ab“, fasst Schulleiter Dr. Axel Kreutzer zusammen.

Eine Woche lang besuchten drei Schulinspektoren die Paul-Moor-Schule in Bersenbrück sowie die Kooperierenden Klassen in Quakenbrück, Alfhausen und Ankum. Als herausragend beurteilten die Fachleute Schulklima und Schulleben an der Paul-Moor-Schule. Vor allem der respektvolle und freundliche Umgang miteinander wurde gelobt. Gleiches gilt für das Präventionskonzept zum Thema Rauchen, Alkohol und Drogen sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten der Schülervertretung, wie es hieß.

Als äußerst vorteilhaft bewertet wurden die vielfältigen Möglichkeiten therapeutisch-begleitender Maßnahmen wie Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, die generell Bestandteile der Förderung und Betreuung in der Paul-Moor-Schule sind. Auch die effektive, auf den einzelnen Schüler abgestimmte interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Lehrkräften wurde als vorbildlich eingestuft.

Ein zentrales Thema der Inspektoren war die regelmäßige Lernstandüberprüfung vor dem Hintergrund der Möglichkeiten einer Hinführung in Förderschulen für Lernhilfe. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Begutachtung des Konzeptes zur Stärkung der beruflichen Orientierung. Die Inspektoren zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Berufsangebote, die die Schüler selbstständig auswählen. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, in mehr als 30 Partnerfirmen Praktika zu absolvieren.