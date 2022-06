Bei einem Besuch im Bersenbrücker Land informierte sich der Referatsleiter der Behörde, die den Löwenanteil zur Finanzierung des alten Projekts aufbrachte und auch das neue finanzieren soll.Im März hatte Christoph Verenkotte aus der Kölner Behörde in Bersenbrück angeregt, die Integrationsarbeit in Form eines Netzwerks fortzuführen. Daraufhin war im Juni für die Samtgemeinde Bersenbrück ein Netzwerk gegründet worden, in das sich die unterschiedlichsten Intitutionen wie Wohlfahrtsverbände, Polizei und Kommunalverwaltung und in der Jugendarbeit oder Aussiedlerintegration engagierte Vereine und kirchliche Verbände einbrachten. Der Caritas-Verband, der neben dem Internationalen Bund für Sozialarbeit die professionellen Kräfte als Rückgrat für die gemeinwesenorientierten Projekte stellte, arbeitete ein Konzept aus für ein Netzwerk zur Sucht- und Gewaltprävention, über dessen Förderwürdigkeit nun das Bundesverwaltungsamt entscheiden muss.

"Wir sitzen alle in einem Boot und müssen rudern, und ich bin froh um jeden, der zum Riemen greift", brachte Reinhold Coenen beim Besuch Martius die Integrationsproblematik in ein Bild. Es sei wichtig, einen roten Faden zu finden, die die unterschiedlichsten Initiativen und Projekte in den sieben Gemeinden des Bersenbrücker Landes verbinde und damit ihre Effektivität verbessere.Martius bestätigt Coenen, die Samtgemeinde in Sachen Integration im Bundesverwaltungsamt einen guten Ruf genieße. Er sei beeindruckt von dem Sachverstand und Engagement, mit dem Polizei, Kommunen, Vereine und Träger an der Integration arbeiteten. Und dies sei durchaus im Sinne der von der Bundesregierung forcierten Vernetzung, denn die bedeute Bündelung und Kanalisierung der vorhandenenen Kräfte.Die Bundesregierung, teilte der Referatsleiter am Rande dieses Besuches mit, habe die Mittel für die Aussiedlerintegration kontinuierlich erhöht, von 32 Millionen 1998 auf 50 Millionen 2001. Man setze den Schwerpunkt im Wohnumfeld der Aussiedler, habe aber feststellen müssen, dass die Integration eher schwieriger als leichter geworden sei. in diesem Jahr flossen in die Samtgemeinde Bersenbrück rund 130.000 DM.Wie das Geld verwendet wurde, davon konnte sich Martius in Ankum und Gehrde einen Eindruck machen. Dort berichtete Nadja Karpov von den Treffs und Kreativgruppen, die sich im Dachgeschoss einer ehemaligen Diskothek am Neuen Markt treffen. Eine Mädchentanzgruppe nutzt einen Ballettraum in der Grundschule, die Jungen machen ihr "Workout" unter Anleitung ihres Mannes Valeri im Kraftraum der großen Sporthalle am Kattenboll. Die Zusammenarbeit mit der Kommune funktioniere sehr gut, schwieriger sei es, die Jugendlichen in die Verantwortung zu nehmen und auf diese Weise einzubeziehen.

Das Gebäude gehört der Gemeinde, berichte Bürgermeister Franz Dückinghaus, und die halte die Räume im Erdgeschoss für eine Nutzung in der Jugend- und Integrationsarbeit frei. Gegenüber auf dem Grundstück des Jugendheims der Kirchengemeinde gebe es genügend Platz für ein "Fun-Zentrum", in dem Jugendliche den unter ihnen gerade angesagten Modesportarten nachgehen können. Dessen Errichtung sei aber mit 150.000 DM deutlich teurer, als ursprünglich angenommen. An einer Lösung unter Einbeziehung des Landkreises Osnbabrück arbeite er gerade, ergänzte Reinhold Coenen.

In Gehrde stellte Pastor Helmut Schrader den offen Treff in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde vor. Die engagiere sich schon seit Mitte der neunziger Jahre in der überkonfessionellen Jugendarbeit, weil in der rasch gewachsenen Gemeinde Treffmöglichkeiten wie ein Jugendcafé oder eine Diskothek ganz und gar gefehlt hätten.Anfangs seien sogar Jugendliche aus Lingen gekommen, mittlerweile sei zu spüren, dass auch andernorts entsprechende Angebote gemacht würden. Funktionieren würden die offenen Treffs und die Gruppen in Gehrde immer noch sehr gut, wenn die Jugendarbeit auch unter chronischer Finanznot leide.

Wünschenswert, so Schrader, sei ein passendes Angebot für junge Erwachsene, die weder Lehrstellen noch Berufe gefunden hätten und nun durch das Raster fallen würden. Schon ein paar Computer mit Internetanschluss seien eine sinnvolle Anschaffung, mit der sich viel erreichen ließe.