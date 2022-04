Ja, die Frauen! Es ist immer wieder das Gleiche: Spätestens mit 45 ist der Lack ab, da ist das Weib nicht mehr „heiß“, sondern „reif“, da ist frau „Spätapfelsine“ und bestenfalls mitten in der Neu-Sinnfindung, schlimmstenfalls in der Resignation, jedenfalls in den Wechseljahren, kurz und neudeutsch: im Klimakterium.

Aber nicht nur die körperlichen Verwerfungen machen frau zu schaffen: Nach- und Umdenken ist jetzt angesagt, Neu-Betrachtungen über das Leben, die Liebe – und die Männer! Erfahrungen mit der Partnersuche im Internet, bei Ü-50-Partys, beim Angebandel gelangweilter Mittvierziger in Neubaugebieten oder endlich mal getrennt in Urlaub gefahren, kurz: normaler Beziehungswahnsinn jenseits jugendlicher Hippigkeit, stattdessen Lebens- und Partnerschaftsfrust gut verpackt in groben Beziehungskisten – die „Frauenhilfe eV(ent)“ legt die Hand an die Schmerzgrenze und diese Frontlinie herzerfrischend gehässig offen.

Zur „Frauenhilfe eV(ent)“ gehören Gabi Seling, Conny Strieder, Ulrike Pepmöller, Sonja Schwarz, Heike Dependahl und Hartmut Heyl (Piano), die sich in etlichen Formationen und Programmen kabarettistisch bewährt haben. Und dass die stieseligen Kerls schuld sind am Elend der weiblichen Midlife-Crisis, ist sowieso klar.