Sie wollen die Sprache ihrer neuen Heimat lernen, für sich selber und bessere berufliche Chancen, aber auch um ihre Kinder in der Schule besser unterstützen zu können. Denn Mütter sind sie alle, haben ein oder zwei Kinder. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig Sprache für eine gute Integration ist, so wie Julia Grenz, die in Russland Rechtsanwältin war und jetzt mit Putz-Jobs zum Familienunterhalt beiträgt. Sie hat zwei Kinder, der Sohn besucht das Gymnasium. Asja Reingard kommt ebenfalls aus Russland, wo sie als Managerin gearbeitet hat. Sie hat eine dreijährige Tochter und möchte mit ihr Deutsch sprechen.

In dem Sprachkurs lernen die Frauen den Sprachgebrauch für typische Alltagssituationen, ein guter Start und eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen. Denn auch das gehört in diesen Sprachkurs, Deutsch ist die Verbindungssprache für eine gemeinsame Kommunikation. So sieht das auch Jolanta Barteczko, die vor zwei Jahren aus Polen kam, wo sie als Technikerin arbeitete. Sie hat zwei Kinder ebenso wie ihre Landsmännin Justyna Zygmunt, die in Polen als Kassiererin arbeitete und seit sechs Jahren in Deutschland ist.

Unterrichtet werden die Frauen von Michaela Springer, die deutsche Literatur und Geschichte in der Slowakei studiert hat. Sie bringt den Frauen nicht nur Grammatik und Aussprache bei, sondern zeigt ihnen auch, dass das Beherrschen der Sprache berufliche Perspektiven öffnet. Die Zeit für den einmal in der Woche nachmittags stattfindenden Sprachkurs nehmen sich die Frauen gerne. Sie können in dieser Zeit ungestört lernen, da ihre Kinder nebenan vom Team der Arche Noah betreut werden.

Die Motivation, für sich und ihre Kinder die neue Sprache möglichst schnell und gut zu lernen, ist bei allen Frauen hoch. Dass es damit nach den Sommerferien weitergeht, steht für sie schon fest. Dann wird es voraussichtlich auch einen zweiten VHS-Sprachkurs geben.