Zum Schluss teilte Parske mit, dass sich die BKG auch in diesem Jahr an vielen Aktionen in Bersenbrück beteiligen wird. Hierzu zählt unter anderem das Abenteuerzeltlager am 18./19. Juli. Des Weiteren findet am 28. Juni das große Tauziehen an der Hase statt. Allen freiwilligen Helfern, Sponsoren, Gönnern und Freunden des Vereins sprach er ein Wort des Dankes aus. Ebenfalls dankte er den Prinzenpaaren Reinhold I. Kruse und Christel I. Coenraads sowie Kinderprinz Philipp I. Schappert und Eva I. von der Wellen für ihrer hervorragende Regentschaft und Zusammenarbeit.